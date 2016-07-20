На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди

13:00, 20 июля 2016
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Сегодня и в четверг на дорогах Украины преимущественно без осадков, температура до +27°.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины преимущественно без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +22°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в Житомирской области пройдет дождь, температура в дороге +17° … +22°. В четверг ожидаются осадки, температура до +24°.

Сегодня в Украине практически без осадков, днем воздух прогреется до +28° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, преимущественно без осадков. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской областях ожидаются дожди, температура до +26°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +23°. 21 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +18°… +23°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +20° … +23°. По данному направлению в четверг местами пройдут дожди, температура до +24°. 

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