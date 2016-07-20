На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди
Сегодня и в четверг на дорогах Украины преимущественно без осадков, температура до +27°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +22°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород в Житомирской области пройдет дождь, температура в дороге +17° … +22°. В четверг ожидаются осадки, температура до +24°.
Сегодня в Украине практически без осадков, днем воздух прогреется до +28° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, преимущественно без осадков. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской областях ожидаются дожди, температура до +26°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура в дороге до +23°. 21 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +18°… +23°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +20° … +23°. По данному направлению в четверг местами пройдут дожди, температура до +24°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°