На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

Над некоторыми селами Чернухинского района Полтавской области пронеслась буря.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел / youtube.com Чорнухи 32 Меридiан

В районе много поврежденных шквальным ветром зданий, передает 0532.ua.

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"В Гильцах в доме директора школы сорвало шифер, перекрытия, местами обрушился потолок, оторвало фронтон). Хорошо еще, что ливня не было. Но и сильный ветер беды натворил. Пострадали Кизловка, Скибинцы. Всего больше 10 сел", - рассказал изданию активист Николай Лысенко.

В ГУ ГСЧС Полтавщины сообщили, что на Чернухинщине пострадали 15 сел. Всего повреждено 280 домов и хозяйственных построек. Также пострадали 6 школ, 2 детских сада, медицинская амбулатория и др. здания.

Напомним, мощный ливень превратил улицы Днепра в реки. В некоторых районах города ливневки не справлялись с потоками воды.