Во вторник, 19 июля, проливной дождь обрушился на штат Айова.

Ливень затопил американский штат Айова / twitter.com @BetsyFreese

В городе Де-Мойн тысячи людей остались без электричества, ливень затопил дороги, передает The Weather Channel.

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Национальная метеорологическая служба предупредила местных жителей об угрозе наводнений, потому что реки вышли из берегов.

Кроме того, в штате пронеслись минимум два торнадо, информации о повреждениях нет.

Напомним, в городе Фанвуд (США) сильный ветер повалил линии электропередач, вследствие чего женщину ударило током.