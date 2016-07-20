Из-за сильного ливня в Китае погибли 7 человек

Еще семь пропали без вести.

Reuters

Во вторник на Китай обрушились проливные дожди, погибли 7 человек, передает The Weather Channel. Еще семь человек пропали без вести.

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Одной из наиболее пострадавших от ливня провинций страны является Хунань. Там оползень разрушил не менее 17 домов и повредил 70. Спасатели эвакуировали 650 жителей.

В некоторых районах провинции Хубэй выпало более 20 см осадков, что привело к подтоплениям в городах, отключениям электроэнергии и перебоям водоснабжения.

Напомним, ранее власти Китая объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися в ряде регионов затяжными ливнями.