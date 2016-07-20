Киевлянам на сегодня обещают дождь, днем до +22°

08:30, 20 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в Киеве воздух прогреется до +22°, пройдет дождь.

otzyv.ru
В Киеве сегодня пройдкт дождь / otzyv.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер северо-западный, до 5.7 м/с.

На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°

Сегодня солнце в столице взошло в 05:09, а закатится в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28°.

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