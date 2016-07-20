Сегодня в Украине практически без осадков, днем воздух прогреется до +28° (карта)

08:10, 20 июля 2016
912
0

Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28°.

galleryua.com, viktort
В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, viktort

В столице сегодня возможен дождь, днем +22°. Ветер северо-западный, до 5.7 м/с.

На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°

Во Львове 20 июля без осадков, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый. 

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +22°. Ветер северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую обачность, температура днем +27°, ветер северо-западный, до 6.2 м/с.

УНИАН
Сегодня в Украине до +28° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +21°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +24°. Ветер северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня небольшую облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в среду дожди, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Июнь-2016 стал самым жарким в современной истории

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +23°. Ветер западный, до 5.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей