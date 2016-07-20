Сегодня в Украине практически без осадков, днем воздух прогреется до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28°.

В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, viktort

В столице сегодня возможен дождь, днем +22°. Ветер северо-западный, до 5.7 м/с.

Читайте также На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°

Во Львове 20 июля без осадков, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +22°. Ветер северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую обачность, температура днем +27°, ветер северо-западный, до 6.2 м/с.

Сегодня в Украине до +28° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +21°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +24°. Ветер северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня небольшую облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в среду дожди, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Читайте также Июнь-2016 стал самым жарким в современной истории

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +23°. Ветер западный, до 5.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.