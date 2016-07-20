Сегодня в Украине практически без осадков, днем воздух прогреется до +28° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в большинстве украинских областей осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28°.
В столице сегодня возможен дождь, днем +22°. Ветер северо-западный, до 5.7 м/с.
На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°
Во Львове 20 июля без осадков, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +22°. Ветер северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую обачность, температура днем +27°, ветер северо-западный, до 6.2 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +21°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +24°. Ветер северо-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня небольшую облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в среду дожди, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +23°. Ветер западный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°