Июнь-2016 стал самым жарким в современной истории

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в современной истории.

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Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Метеорологи фиксируют рекордные температурные значения уже 14-й месяц подряд.

Средняя температура планеты в июне составила 16,4 градуса Цельсия, что на 0,9 градуса Цельсия выше среднего показателя по июням XX века.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США начало проводить регулярные наблюдения за температурой с 1880 года.

По словам ученых, потепление климата происходит отчасти благодаря воздействию человека, отчасти - благодаря явлению Эль-Ниньо, представляющему собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Эффект воздействия Эль-Ниньо должен был закончиться два месяца назад, указывают метеорологи, однако жара вкупе с рекордными темпами таяния арктических льдов остались.

Ранее в ООН сообщили, что глобальное потепление будет ежегодно наносить мировой экономике ущерб более чем в 2 трлн долларов к 2030 году из-за снижения производительности труда.