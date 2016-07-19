Мощный ливень превратил улицы Днепра в реки (фото, видео)

22:22, 19 июля 2016
1381
0

После жары в Днепре прошел мощный ливень.

056.ua
Ливень в Днепре / 056.ua

В некоторых районах города ливневки не справлялись с потоками воды. Об этом сообщило местное издание 056.ua.

Завтра в Украине практически без осадков, днем до +28° (карта)

К примеру, возле "Мост-сити", горожане залезли на лавочку на остановки, чтобы не промочить ноги. Глубина в "водоеме" была по колено.

056.ua
Ливень в Днепре / 056.ua

А на 5-6-ой "Победе" разбушевалась стихия, и на дороге, и во дворах, невозможно было перейти дорогу. На жилмассиве полностью затопило дороги. Люди переходили на другую сторону почти по колено в воде.

056.ua
Ливень в Днепре / 056.ua

Также в сети появилось снятое очевидцами видео из самого центра Днепра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей