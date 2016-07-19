Мощный ливень превратил улицы Днепра в реки (фото, видео)
После жары в Днепре прошел мощный ливень.
В некоторых районах города ливневки не справлялись с потоками воды. Об этом сообщило местное издание 056.ua.
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К примеру, возле "Мост-сити", горожане залезли на лавочку на остановки, чтобы не промочить ноги. Глубина в "водоеме" была по колено.
А на 5-6-ой "Победе" разбушевалась стихия, и на дороге, и во дворах, невозможно было перейти дорогу. На жилмассиве полностью затопило дороги. Люди переходили на другую сторону почти по колено в воде.
Также в сети появилось снятое очевидцами видео из самого центра Днепра.
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