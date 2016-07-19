В Киеве завтра до +20°, осадков не ожидается

19:00, 19 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 20 июля, в столице осадков не ожидается, температура воздуха днем +20°.

nastol.com.ua
В Киеве завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°

Ветер западный и северо-западный, до 7.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:08, а зайдет в 20:59.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей без осадков.

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