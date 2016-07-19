Завтра в Украине практически без осадков, днем до +28° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +20°. Ветер западный и северо-западный, до 7.6 м/с.
На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°
Во Львове 20 июля ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°. Ветер западный северо-западный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°. Ветер северо-западный, умеренный.
В Виннице в среду прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +22°. Ветер северо-западный, до 6.3 м/с.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +14°, днем +24°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую олачность. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +26°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +17°, днем +23°, ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.
Сильный ветер в Харькове повалил почти сотню деревьев (фото)
В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 5.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°