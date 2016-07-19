Завтра в Украине практически без осадков, днем до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 20 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей без осадков.

Завтра в Украине практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +20°. Ветер западный и северо-западный, до 7.6 м/с.

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Во Львове 20 июля ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°. Ветер западный северо-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°. Ветер северо-западный, умеренный.

В Виннице в среду прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +22°. Ветер северо-западный, до 6.3 м/с.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +14°, днем +24°, ветер переменный, умеренный.

Завтра в Украине до +28° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую олачность. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +26°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +17°, днем +23°, ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.

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В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 5.5 м/с.

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