В Черкасской области в результате попадания молнии горел жилой дом

В селе Тарасовка Чернобаевского района Черкасской области в результате попадания молнии горел частный дом.

Reuters

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, вечером 18 июля во время грозы молния попала в крышу частного дома. Хозяин сразу позвонил в службу спасения.

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Возгорание ликвидировали очередной караул местной пожарно-спасательной части и добровольцы местной пожарной команды из соседнего села. За полтора часа пожарным удалось ликвидировать пожар. В результате пожара огнем уничтожена крыша площадью 96 кв. м и часть комнат дома.

Напомним, в Черниговской области вчера, 18 июля, в результате разрядов молнии возникло 4 пожара. Во всех случаях жертв и пострадавших не было.