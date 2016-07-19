Сильный ветер в Харькове повалил почти сотню деревьев (фото)

13:55, 19 июля 2016
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Из-за непогоды в Харькове 18 июля упали 95 деревьев.

Городской дозор
Сильный ветер в Харькове повалил почти сотню деревьев / Городской дозор

Как передает "Городской дозор", 95 деревьев и более 350 крупных веток упали во дворах, в парках, скверах, вдоль транспортных магистралей Харькова в результате стихии, которая произошла 18 июля.

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались более 120 населенных пунктов

В результате стихии в городе были обесточены 60 частных домов и 4 пятиэтажных дома. 

Городской дозор
Из-за непогоды в Харькове 18 июля в Харькове упали 95 деревьев / Городской дозор
Городской дозор
В результате стихии в городе были обесточены 60 частных домов / Городской дозор

Напомним, в Черниговской области вчера, 18 июля, в результате разрядов молнии возникло 4 пожара. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

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