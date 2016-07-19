В Черниговской области за сутки разряды молнии вызвали 4 пожара

В Черниговской области вчера, 18 июля, в результате разрядов молнии возникло 4 пожара.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, в Службу спасения "101" в Новгород-Северском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Петровского, что в районном центре. На место происшествия прибыли спасатели 7-й государственной пожарно-спасательной части. Они погасили пожар. Огнем уничтожена кровля и перекрытия здания, повреждены стены.

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В тот же день спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части в Нежинском районе ликвидировали пожар хозяйственного здания в с. Заньки.

А в селах Любечанинов и Ничеговка Козелецкого района ликвидированы возгорания сухой травы на общей площади 0.55 га.

Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

Кроме того, вчера в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, грозы, порывов сильного ветра) произошло нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения в Семеновском районе - падение деревьев привело к нарушению транспортного сообщения, без электроснабжения остались жители 12 населенных пунктов и часть г. Семеновка, произошло повреждение 37 зданий различного назначения. Жертв и пострадавших среди населения района не было.

В целом по области не работают 28 АТС, без электросвязи остаются 47 населенных пунктов в 7 районах области.

Работы по восстановлению нормальных условий жизнедеятельности населения продолжаются.

Напомним, вчера, 18 июля, в Глухове Сумской области выпал град размером с куриное яйцо.