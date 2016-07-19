Спасатели предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

12:34, 19 июля 2016
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В ближайшие дни во многих областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"19-22 июля в большинстве южных, Днепропетровской, местами в Донецкой, Луганской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждают водителей о сильных дождях. Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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