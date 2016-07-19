На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°

Сегодня на дорогах Украины пройдут дожди, в среду преимущественно без осадков. Температура до +31°.

На дорогах Украины ожидаются дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет дождь. Температура +21°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +18° … +21°. В среду небольшая облачность, температура до +22°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, пройдет гроза. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +27°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +26°. 20 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +20°… +24°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +20° … +22°. По данному направлению в среду небольшая облачность, температура до +23°.

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