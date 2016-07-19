На украинских дорогах ожидаются дожди, температура поднимется до +31°
Сегодня на дорогах Украины пройдут дожди, в среду преимущественно без осадков. Температура до +31°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет дождь. Температура +21°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +18° … +21°. В среду небольшая облачность, температура до +22°.
Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, пройдет гроза. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +27°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +26°. 20 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +20°… +24°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +20° … +22°. По данному направлению в среду небольшая облачность, температура до +23°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°