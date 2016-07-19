На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо (фото)

Вчера, 18 июля, в Глухове Сумской области выпал град размером с куриное яйцо.

На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо / sumypost.com

Как сообщает ресурс sumypost.com, град побил окна, автомобили, повредил насаждения и посевы.

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Со слов местных жителей, на одной из улиц города нет света.

Град побил окна, повредил насаждения и посевы / sumypost.com

На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо / sumypost.com

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в воскресенье, 17 июля, прошел сильный град, повреждены дома и машины.