Синоптики предупреждают водителей о сильных дождях

11:30, 19 июля 2016
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Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

УНИАН
Правоохранители просят водителей быть внимательными / УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)

В течение недели по всей территории страны ожидаются грозовые дожди, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.

Водителей просят не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, избегать рискованных маневрирований.

"В условиях недостаточной видимости обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Если дождь настолько сильный, что вы теряете из поля зрения транспорт, откажитесь от продолжения движения. В таком случае рекомендуется выехать на обочину и остановиться, обязательно включив при этом аварийную световую сигнализацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.

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