Синоптики предупреждают водителей о сильных дождях
Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.
Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)
В течение недели по всей территории страны ожидаются грозовые дожди, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.
Водителей просят не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, избегать рискованных маневрирований.
"В условиях недостаточной видимости обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Если дождь настолько сильный, что вы теряете из поля зрения транспорт, откажитесь от продолжения движения. В таком случае рекомендуется выехать на обочину и остановиться, обязательно включив при этом аварийную световую сигнализацию", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.
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