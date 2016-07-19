Жителей Китая предупреждают о приближении затяжных ливней
Власти Китая объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися в ряде регионов затяжными ливнями.
Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Метеорологического управления КНР, передает ТАСС.
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Согласно прогнозу, ливни обрушатся на мегаполисы Пекин, Тяньцзинь и Чунцин, а также провинции Хэбэй, Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Цзянсу, Хубэй и Аньхой.
За ближайшие двое суток в этих регионах выпадет от 50 до 150 мм осадков, однако в отдельных районах этот показатель может превысить 200 мм.
Как сообщается, к пятнице непогода сместится на северо-восточные районы Китая и обрушится ливнями на провинции Ляонин и Цзилинь.
Как сообщал УНИАН, с начала года в результате наводнений в Китае погибли 237 человек. Министерство финансов страны планирует выделить почти 30 млн долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и борьбу с засухой.
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