В американском штате Нью-Джерси прошел сильный шторм, есть жертвы (видео)

09:55, 19 июля 2016
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В понедельник в Нью-Джерси прошли сильные грозы, погибла женщина.

twitter.com @KathrynNECN
Шторм наблюдался по всей Новой Англии / twitter.com, @KathrynNECN

Как сообщает The Weather Channel, в городе Фанвуд сильный ветер повалил линии электропередач, вследствие чего женщину ударило током.

В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)

Шторм наблюдался по всей Новой Англии (штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт). В штате Мэн неподалеку от границы с Канадой был замечен торнадо.

Местные аэропорты из-за непогоды отменили десятки рейсов. Жителей региона предупреждают о возможных торнадо.

Напомним, минимум два торнадо пронеслись в воскресенье в американском штате Айова. Скорость ветра достигала 112 км/ч.

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