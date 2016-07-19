В американском штате Нью-Джерси прошел сильный шторм, есть жертвы (видео)
В понедельник в Нью-Джерси прошли сильные грозы, погибла женщина.
Как сообщает The Weather Channel, в городе Фанвуд сильный ветер повалил линии электропередач, вследствие чего женщину ударило током.
В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)
Шторм наблюдался по всей Новой Англии (штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт). В штате Мэн неподалеку от границы с Канадой был замечен торнадо.
Местные аэропорты из-за непогоды отменили десятки рейсов. Жителей региона предупреждают о возможных торнадо.
Microburst w/ hail at Haverhill CC. 5 trees down. #Insane @ocktalks @fox25news @7News @WCVB pic.twitter.com/LlCZi2wbZw— Matthew Simons (@LtSimonsNPD) July 18, 2016
Напомним, минимум два торнадо пронеслись в воскресенье в американском штате Айова. Скорость ветра достигала 112 км/ч.
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