В Украине в ночь на 19 июля в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, сильный дождь и град) произошло обесточивание 121 населенного пункта в пяти областях.

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались более 120 населенных пунктов / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения остались в Полтавской области 48 н.п., Сумской - 34 н.п. Житомирской - 26 н.п., Киевской - 12 н.п. и Днепропетровской - 1 н. п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине на сегодня, 19 июля, объявили штормовое предупреждение.

"19 июля в Украине, кроме западных областей, сложные погодные условия: грозовые дожди, местами град, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.