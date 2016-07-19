В столице сегодня пройдет дождь, днем до +20°

Согласно данным УНИАН Погода, 19 июля в Киеве воздух прогреется до +20°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня ожидается дождь / ua-travels.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +26°. Ветер северо-западный, до 7.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:08, а закатится в 20:59.

Как сообщал УНИАН, 19 июля по Киевской области будут сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.

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