В столице сегодня пройдет дождь, днем до +20°

08:30, 19 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 19 июля в Киеве воздух прогреется до +20°, пройдет дождь. 

ua-travels.livejournal.com
В Киеве сегодня ожидается дождь / ua-travels.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +26°. Ветер северо-западный, до 7.8 м/с.

Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 05:08, а закатится в 20:59.

Как сообщал УНИАН, 19 июля по Киевской области будут сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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