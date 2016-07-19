Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник,19 июля, в большинстве украинских областей пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +30°.
В столице сегодня дождь, днем +20°. Ветер северо-западный, до 7.8 м/с.
На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами
Во Львове 19 июля без осадков, температура воздуха днем +18°. Ветер северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +20°. Ветер северо-западный, до 6.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +21°. Ветер северо-западный, свежий.
Одесситам на сегодня обещают дожди, температура днем +27°, ветер переменный, до 10.2 м/с.
В Харькове дождь с грозой. Температура до +27°, ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня дожди. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.
В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают грозу, температура днем +29°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.
В Краматорске во вторник дожди, днем +29°. Ветер переменнный, легкий.
Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах, граде и шквалах 19 июля
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°