Сегодня в Украине до +30°, во многих областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник,19 июля, в большинстве украинских областей пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +30°.

В большинстве украинских областей сегодня пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В столице сегодня дождь, днем +20°. Ветер северо-западный, до 7.8 м/с.

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Во Львове 19 июля без осадков, температура воздуха днем +18°. Ветер северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +20°. Ветер северо-западный, до 6.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +21°. Ветер северо-западный, свежий.

Одесситам на сегодня обещают дожди, температура днем +27°, ветер переменный, до 10.2 м/с.

В Украине до +30° / УНИАН

В Харькове дождь с грозой. Температура до +27°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня дожди. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.

В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают грозу, температура днем +29°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.

В Краматорске во вторник дожди, днем +29°. Ветер переменнный, легкий.

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В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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