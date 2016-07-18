Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах, граде и шквалах 19 июля

19:23, 18 июля 2016
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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 19 июля.

УНИАН
19 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«19 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия: грозовые дожди, местами град, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, ночью в северных и центральных областях, днем на Левобережье сильные ливни, в отдельных районах крупный град и шквалы 25-30 м/с», - говорится в сообщении.

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