Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах, граде и шквалах 19 июля

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 19 июля.

19 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«19 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия: грозовые дожди, местами град, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, ночью в северных и центральных областях, днем на Левобережье сильные ливни, в отдельных районах крупный град и шквалы 25-30 м/с», - говорится в сообщении.