Закрытые из-за жары пункты пропуска в зоне АТО возобновили работу

В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Зайцево" возобновлен пропуск граждан и транспортных средств.

Пункты пропуска работают в штатном режиме / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Контрольные пункты работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации также проинформировали, что пожар неподалёку от КПВВ «Станица Луганская» полностью ликвидирован.

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Как сообщалось, сегодня около 14.30 рядом с КПВВ «Станица-Луганская» начался пожар. Из-за него произошли разрывы мин и боеприпасов, не разорвавшихся во время боевых действий. Пропуск лиц и транспортных средств пограничниками было приостановлено. Граждан, которые находились в контрольном пункте, эвакуировали в укрытие и на безопасное расстояние.

Кроме того, неподалёку от контрольного поста «Майорск» пограничники зафиксировали дымовую завесу со стороны неконтролируемой территории. Вскоре стало известно о пожаре, который охватил поля. Поэтому на КПВВ «Зайцево» также временно приостановили пропускные операции в направлении «выезд» с целью сохранения жизни и здоровья путешествующих.