Ливень в российском Новосибирске затопил улицы и входы в метро (фото, видео)

18:06, 18 июля 2016
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Обрушившаяся на российский Новосибирск днем 18 июля гроза с ливнем затопила городские улицы. 

"Реки" на улицах Новосибирска / news.ngs.ru

Как сообщает "Сибкрай.ру", в некоторых районах автомобили на дорогах оказались в воде по стекла, а у вокзала "Новосибирск-Главный" образовался "дождевой водопад".

При этом в нескольких местах на дорогах смыло асфальт и образовались ямы.

Кроме того, оказался затоплен вход в метро.

Также из-за грозы произошло массовое отключение электроэнергии на ряде улиц города.

Как сообщал УНИАН, в Украину после небывалой жары пришли дожди и долгожданное похолодание.

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