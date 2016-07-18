В зоне АТО из-за жары закрыли уже второй пункт пропуска
Из-за жары закрыли пункт пропуска "Зайцево". Рядом с ним загорелась трава.
Из-за жары Донецкой и Луганской областях отмечается высокий класс пожарной опасности. Сегодня зафиксировали возгорание травы в полях вблизи контрольных пунктов въезда-выезда «Станично-Луганское» и «Зайцево». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Завтра в большинстве областей пройдут дожди, днем до +28° (карта)Чтобы обезопасить граждан, которые пересекают линию разграничения, пограничники временно приостановили пропуск.
Кроме того, вблизи контрольного поста «Майорск» пограничники зафиксировали дымовую завесу со стороны неконтролируемой территории. Вскоре стало известно о пожаре, который охватил поля. Именно поэтому на КПВВ «Зайцево» также временно приостановили пропускные операции в направлении выезда.
Пропуск на въезд с неподконтрольной территории осуществляется с максимальной скоростью для того, чтобы не допустить травмирования людей, которые находятся на подъезде к контрольному посту.
Как сообщалось ранее, около 14:30 рядом с КПВВ «Станично-Луганское» начался пожар. Кроме того, произошли разрывы мин и боеприпасов, которые не разорвались во время боевых действий. Пропуск лиц и транспортных средств пограничниками приостановлен. Граждан, которые находились в контрольном пункте эвакуировали в укрытие и на безопасное расстояние.
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