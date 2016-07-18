Жителям столицы синоптики на завтра обещают дожди, температура до +20°

19:00, 18 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 19 июля в Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +20°.

tivasyk.info
Завтра в Киеве ожидается дождь / tivasyk.info

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +17°.

На дорогах Украины водителей ожидают дожди с грозами, температура до +37°

Ветер северо-западный, до 7.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:08, а зайдет в 20:59.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей пройдут дожди.

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