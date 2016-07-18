Завтра в большинстве областей пройдут дожди, днем до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 19 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей пройдут дожди.

REUTERS

В Киеве завтра дожди, ночью +15°, днем +20°. Ветер северо-западный, до 7.5 м/с.

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Во Львове 19 июля ожидаются осадки, ночью +11°, днем +18°. Ветер северо-западный, умереннный.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +12°, днем +21°. Ветер северо-западный, до 8.4 м/с.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +18°, днем +25°, ветер северо-западный, до 11.2 м/с.

В Харькове во вторник дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +24°. Ветер северо-восточный и юго-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе пройдет ливень. Температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +28°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Краматорске во вторник ливень, температура ночью +21°, днем +27°, ветер переменный, до 7.1 м/с.

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В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой. Температура ночью +22°, днем +27°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 4.6 м/с.

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