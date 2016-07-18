Завтра в большинстве областей пройдут дожди, днем до +28° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 19 июля в Украине температура поднимется до +28°. В большинстве областей пройдут дожди.
В Киеве завтра дожди, ночью +15°, днем +20°. Ветер северо-западный, до 7.5 м/с.
На дорогах Украины водителей ожидают дожди с грозами, температура до +37°
Во Львове 19 июля ожидаются осадки, ночью +11°, днем +18°. Ветер северо-западный, умереннный.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.
В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +12°, днем +21°. Ветер северо-западный, до 8.4 м/с.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +18°, днем +25°, ветер северо-западный, до 11.2 м/с.
В Харькове во вторник дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +24°. Ветер северо-восточный и юго-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе пройдет ливень. Температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +28°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Краматорске во вторник ливень, температура ночью +21°, днем +27°, ветер переменный, до 7.1 м/с.
На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами
В Северодонецке завтра возможен дождь с грозой. Температура ночью +22°, днем +27°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 4.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°