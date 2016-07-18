КПВВ в Станице Луганской закрывают из-за аномальной жары

Из-за высокой температуры воздуха начали подрываться мины на линии разграничения.

КПВВ в Станице Луганской закрывают / joinfo.ua

Контрольный пункт "Станица Луганская" временно прекращает работу. Об этом Луганская военно-гражданская администрация сообщила на странице в Facebook.

Читайте также В Харькове выдался самый жаркий июль - температура побила все рекорды В течение нескольких последних дней в Луганской области установилась аномально жаркая погода. В ЛОВГА объяснили, что в связи с высокой температурой воздуха в Станично-Луганском районе возник пожар и начали подрываться минно-взрывные устройства, расположенные в зоне разграничения. Сейчас существует реальная угроза жизни и здоровью людей.

«Поэтому было принято решение, что 18 июля 2016 года в 14:30 КПВВ «Станица Луганская» временно прекращает работу до тушения пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации», - добавили в администрации.