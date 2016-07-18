Сильный ветер на Житомирщине повалил деревья
В течение минувших суток на территории Житомирщины спасатели несколько раз ликвидировали последствия непогоды.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности,17 июля в 19:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи села Бабиничи Народичского района из-за поваленных деревьев невозможно движение транспортных средств. Об этом спасателям сообщили водители, которые не могли проехать в требуемом направлении.
В Хмельницкой области прошел сильный град
Из-за ухудшения погодных условий, вызванных ливнем и сильными порывами ветра, на дорогу упали два тополя. Стволы деревьев перекрыли проезжую часть. Водители, которые стали заложниками чрезвычайной ситуации, самостоятельно убрать деревья не смогли. С помощью бензопилы спасатели разрезали тополя и убрали их с дороги.
Еще три подобные случая зафиксировано в Житомирском, Радомышльском районах и г. Коростень. Там также на дорогу упали деревья, перекрыв автомобилям проезжую часть. Тамошние спасатели оттащили деревья с дороги и разрезали их бензопилой.
Напомним, во вторник, 19 июля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.
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