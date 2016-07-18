В Харькове выдался самый жаркий июль - температура побила все рекорды

15:52, 18 июля 2016
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Начиная с 14 июля плюсовая температура в Харькове начала бить рекорды прошлых лет, а на выходных установила окончательный победный градус.

focus.ua
Июль 2016 года стал самым жарким месяцем за последние годы / focus.ua

Первый температурный рекорд 2002 года был побит 14 июля. Вместо 32.2 градуса выше нуля в Харькове термометры выдали +34.1 С, передает 057.ua. Далее был побит второй рекорд 2012 года в 35.9 градусов по Цельсию. Вместо этого в Харькове стояла жара в +37.1.

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"В завершение, 17 июля был установлено новый рекорд в 38.4 градуса выше нуля. Этот показатель побил рекорд 1966 года, когда на улице в Харькове стояла жара в 35.9 градусов", рассказала заведующая сектором прогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко.

Врачи Харькова рекомендуют воздержаться от жирной пищи, поскольку она самый оптимальный "дом" для микробов и микроорганизмов, и при ее приготовлении возможно вторичное бактериальное загрязнение.

Также следует устанавливать правильную температуру на кондиционере. Она не должна быть ниже 23-25 градусов тепла.

"Слишком большой перепад температур в помещении и на улице может негативно сказаться на здоровье человека",- рассказала начальник отдела государственного контроля над соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в Харькове Ирина Зубкова.

В целом, июль 2016 года стал самым жарким месяцем за последние годы.

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