В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

14:43, 18 июля 2016
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Во вторник в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.

УНИАН
Во вторник в Украине ожидаются сложные погодные условия / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами

"19 июля в Украине, кроме западных областей, сложные погодные условия: грозовые дожди, местами град, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, ночью в северных и центральных областях, днем на Левобережье сильные ливни, в отдельных районах крупный град и шквалы 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 июля и в течение суток 19 июля по Киевской области будут сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.

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