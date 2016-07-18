По Киеву и области на завтра объявили штормовое предупреждение

Вечером 18 июля и в течение суток 19 июля по Киевской области будут сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с.

По Киевской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Вечером 18 июля и в течение суток 19 июля по Киевской области сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с , вечером 18 июля и ночью 19 июля сильные ливни, местами шквалы 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

В столице 18 и 19 июля грозы, местами град, порывы ветра 17-22 м/с , вечером 18 июля и ночью 19 июля сильные ливни.

Напомним, в Украине в ночь на 18 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего были обесточены 142 населенных пункта в трех областях.