На дорогах Украины водителей ожидают дожди с грозами, температура до +37°

13:00, 18 июля 2016
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Сегодня и во вторник водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами, температура до +37°.

blog.drive24.co.uk
Сегодня и во вторник водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет гроза. Температура +27°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди с грозами, температура в дороге +20° … +30°. Во вторник местами ожидаются осадки, температура до +22°.

На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +37°, пройдет гроза. Завтра на данном маршруте ожидаются дожди, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +34°. 19 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождливая погода, температура +18°… +28°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня дождь с грозой, температура +20° … +30°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +23°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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