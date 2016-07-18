На дорогах Украины водителей ожидают дожди с грозами, температура до +37°
Сегодня и во вторник водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами, температура до +37°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет гроза. Температура +27°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди с грозами, температура в дороге +20° … +30°. Во вторник местами ожидаются осадки, температура до +22°.
На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +37°, пройдет гроза. Завтра на данном маршруте ожидаются дожди, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +34°. 19 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождливая погода, температура +18°… +28°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня дождь с грозой, температура +20° … +30°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +23°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°