В американском штате Айова прошли два разрушительных торнадо (фото)

Минимум два торнадо пронеслись в воскресенье в штате Айова.

В американском штате Айова прошли два разрушительных торнадо / twitter.com @LinnIASheriff

Скорость ветра достигала 112 км/ч, передает The Weather Channel.

Читайте также В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)

В городе Уолфорд удалось спасти мужчину, который оказался под завалами своего дома. Кроме того, несколько человек получили незначительные травмы, их доставили в больницу.

Стихия разрушила несколько домов, с некоторых зданий буря сорвала крыши.

Скорость ветра достигала 112 км/ч / kcrg.com

Напомним, на прошлой неделе в Японии прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Из-за непогоды местные власти решили эвакуировать 65 тыс. человек.