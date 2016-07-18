В американском штате Айова прошли два разрушительных торнадо (фото)
Минимум два торнадо пронеслись в воскресенье в штате Айова.
Скорость ветра достигала 112 км/ч, передает The Weather Channel.
В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)
В городе Уолфорд удалось спасти мужчину, который оказался под завалами своего дома. Кроме того, несколько человек получили незначительные травмы, их доставили в больницу.
Стихия разрушила несколько домов, с некоторых зданий буря сорвала крыши.
Напомним, на прошлой неделе в Японии прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Из-за непогоды местные власти решили эвакуировать 65 тыс. человек.
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