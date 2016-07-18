В американском штате Айова прошли два разрушительных торнадо (фото)

11:39, 18 июля 2016
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Минимум два торнадо пронеслись в воскресенье в штате Айова. 

twitter.com @LinnIASheriff
В американском штате Айова прошли два разрушительных торнадо / twitter.com @LinnIASheriff

Скорость ветра достигала 112 км/ч, передает The Weather Channel.

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В городе Уолфорд удалось спасти мужчину, который оказался под завалами своего дома. Кроме того, несколько человек получили незначительные травмы, их доставили в больницу.

Стихия разрушила несколько домов, с некоторых зданий буря сорвала крыши.

kcrg.com
Скорость ветра достигала 112 км/ч / kcrg.com

Напомним, на прошлой неделе в Японии прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Из-за непогоды местные власти решили эвакуировать 65 тыс. человек.

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