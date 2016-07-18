На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами

На этой неделе в Украине жара несколько спадет, практически каждый день ожидаются осадки.

На этой неделе в Украине практически каждый день ожидаются осадки / eugene.kaspersky.it

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами, температура днем поднимется до +39°.

Во вторник, 19 июля, в большинстве областе ожидаются осадки. Температура днем +18°...+28°.

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В среду, 20 июля, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +11°...+16°, днем до +28°.

В четверг в некоторых регионах пройдут ливни, ночью +11°...+18°, днем до +27°.

В пятницу в центре и на востоке ожидаются осадки. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +22°...+27°.

В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +15°...+19°, днем до +30°.

В воскресенье в центре на севере и востоке ожидаются осадки, температура ночью +14°...+19°, днем до +31°.

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