На этой неделе в Украине похолодает, ожидаются дожди с грозами
На этой неделе в Украине жара несколько спадет, практически каждый день ожидаются осадки.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами, температура днем поднимется до +39°.
Во вторник, 19 июля, в большинстве областе ожидаются осадки. Температура днем +18°...+28°.
В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)
В среду, 20 июля, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +11°...+16°, днем до +28°.
В четверг в некоторых регионах пройдут ливни, ночью +11°...+18°, днем до +27°.
В пятницу в центре и на востоке ожидаются осадки. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +22°...+27°.
В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +15°...+19°, днем до +30°.
В воскресенье в центре на севере и востоке ожидаются осадки, температура ночью +14°...+19°, днем до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°