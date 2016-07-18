В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

09:45, 18 июля 2016
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Днем в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)

"18 июля ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах центральных и северных областей 25-27 м/с; ночью в западных, днем в северных и центральных областях местами сильные ливни", - говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области 18 июля гроза, днем сильные дожди, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Напомним, в Украине в ночь на 18 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего были обесточены 142 населенных пункта в трех областях.

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