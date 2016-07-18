В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение
Днем в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)
"18 июля ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах центральных и северных областей 25-27 м/с; ночью в западных, днем в северных и центральных областях местами сильные ливни", - говорится в сообщении.
В частности, в Киевской области 18 июля гроза, днем сильные дожди, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Напомним, в Украине в ночь на 18 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего были обесточены 142 населенных пункта в трех областях.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°