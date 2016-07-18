В Украине из-за непогоды обесточены более 140 населенных пунктов
В Украине в ночь на 18 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего были обесточены 142 населенных пункта в трех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)
В частности, без электроснабжения остались 68 н.п. в Житомирской области, 54 н.п. - в Хмельницкой и 20 н.п. - во Львовской.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Хмельницкой области 17 июля прошел сильный град, повреждены дома и автомобили. В отдельных районах размер града был величиной с куриное яйцо.
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