В Киеве сегодня до +29°, ожидается дождь с грозой

Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник, 18 июля, в столице до +29°, пройдет дождь с грозой.

В Киеве сегодня ожидаются дожди / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:07, а закатится в 21:00.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в большинстве украинских областей пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +39°.

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