В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)

08:10, 18 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 18 июля в большинстве украинских областей пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +39°.

volynnews.com
В большинстве областей Украины сегодня пройдут дожди / volynnews.com

В столице сегодня дождь с грозой, днем +29°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

После выходных жара сохранится только на Юге и Востоке Украины

Во Львове 18 июля ожидаются осадки, температура воздуха днем +21°. Ветер северо-западный, умеренный. 

В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +24°. Ветер северо-западный, до 8.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет гроза. Температура +27°. Ветер северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°, ветер переменный, до 8.1 м/с.

УНИАН
Сегодня в Украине до +38° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +33°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

В Краматорске в понедельник ясно, днем +33°. Ветер переменныый, умеренный.

В Хмельницкой области прошел сильный град

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +38°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.

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