В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, днем до +39° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 18 июля в большинстве украинских областей пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +39°.
В столице сегодня дождь с грозой, днем +29°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.
После выходных жара сохранится только на Юге и Востоке Украины
Во Львове 18 июля ожидаются осадки, температура воздуха днем +21°. Ветер северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +24°. Ветер северо-западный, до 8.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет гроза. Температура +27°. Ветер северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°, ветер переменный, до 8.1 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +33°, ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.
В Краматорске в понедельник ясно, днем +33°. Ветер переменныый, умеренный.
В Хмельницкой области прошел сильный град
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +38°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°