В Хмельницкой области прошел сильный град

22:41, 17 июля 2016
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В Хмельницкой области сегодня прошел сильный град, повреждены дома и автомобили.

vk.com/khmlife
vk.com/khmlife

Как передает корреспондент УНИАН, в отдельных районах размер града был величиной с куриное яйцо. В социальных сетях пользователи выкладывают фотографии разбитых автомобилей и поврежденных крыш домов.

После выходных жара сохранится только на Юге и Востоке Украины

vk.com/khmlife
vk.com/khmlife

Начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области Андрей Козак сообщил корреспонденту УНИАН, что, по состоянию на 21:00, поступают сигналы из Городокского, Красиловского и Староконстантиновского районов о повреждении зданий и транспортных средств.

Полная картина последствий природной стихии в Хмельницкой области будет известна утром 18 июля, добавил Козак.

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