После выходных жара сохранится только на Юге и Востоке Украины

Завтра почти во всех областях Украины ожидаются град, шквалы и сильные ливни.

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Как сообщает гидрометцентр, 18 июля ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах центральных и северных областей 25-27 м/с; ночью в западных, днем в северных и центральных областях местами сильные ливни.

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Температура воздуха ночью 18-23°, днем в Винницкой, Черкасской, Одесской и большинстве северных областей 27-32°, на остальной территории 33-38°, в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях местами 40°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°. В Киеве - ночью без осадков, днем сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 20-22°, днем 28-30°.

На 19 июля синоптики прогнозируют дожди, местами грозы, в восточной половине страны местами град, шквалы 15-22 м/с, в большинстве северных, центральных и Харьковской областях местами сильные дожди; лишь в западных областях без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура воздуха ночью 13-19°, в восточной половине страны 18-24°, в западных областях 10-16°; днем 19-25°, на юге и востоке 22-28°, в восточной части, Крыму и Приазовье местами 30-33°.

В Киеве - ночью сильный, днем небольшой дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днем 21-33°.