После выходных жара сохранится только на Юге и Востоке Украины
Завтра почти во всех областях Украины ожидаются град, шквалы и сильные ливни.
Как сообщает гидрометцентр, 18 июля ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах центральных и северных областей 25-27 м/с; ночью в западных, днем в северных и центральных областях местами сильные ливни.
Завтра в Украине температура поднимется до 40°, а в понедельник придут сильные ливни
Температура воздуха ночью 18-23°, днем в Винницкой, Черкасской, Одесской и большинстве северных областей 27-32°, на остальной территории 33-38°, в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях местами 40°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°. В Киеве - ночью без осадков, днем сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 20-22°, днем 28-30°.
На 19 июля синоптики прогнозируют дожди, местами грозы, в восточной половине страны местами град, шквалы 15-22 м/с, в большинстве северных, центральных и Харьковской областях местами сильные дожди; лишь в западных областях без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/сек.
Температура воздуха ночью 13-19°, в восточной половине страны 18-24°, в западных областях 10-16°; днем 19-25°, на юге и востоке 22-28°, в восточной части, Крыму и Приазовье местами 30-33°.
В Киеве - ночью сильный, днем небольшой дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днем 21-33°.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°