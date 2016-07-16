Завтра в Украине температура поднимется до 40°, а в понедельник придут сильные ливни
В воскресенье температура в восточных, южных и большинстве центральных областей ночью будет 19-25°, днем 31-36°, местами 38-40°, в северных областях 15-20°, днем 30-34°, местами 35-37°.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях местами пройдут кратковременные дожди и грози, температура ночью 13-18°, днем 23-29°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
В Западных областях на 16 июля объявили штормовое предупреждение
В Киеве будет сухая жаркая погода, температура ночью 17-19°, днем 32-34°.
В понедельник погода существенно изменится. Грозовые дожди, местами град и шквалы 15-24 м/с, ночью в западных, днем в северных и большинстве центральных областей местами сильные ливни. Температура ночью 18-24°, днем 27-33°, в западных областях ночью 11-16°, днем 20- 25°. Лишь в южной, восточной части и Днепропетровской области еще сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 21-27 °, днем 35-39°.
В Киеве грозовые дожди, днем в отдельных районах сильные ливни, град. Температура ночью 21-23°, днем 28-30°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°