Завтра в Украине температура поднимется до 40°, а в понедельник придут сильные ливни

15:59, 16 июля 2016
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В воскресенье температура в восточных, южных и большинстве центральных областей ночью будет 19-25°, днем 31-36°, местами 38-40°, в северных областях 15-20°, днем 30-34°, местами 35-37°.

Дідківський Андрій УНИАН
В Киеве - сухая жаркая погода, температура ночью 17-19°, днем 32-34° \ Дідківський Андрій УНИАН

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях местами пройдут кратковременные дожди и грози, температура ночью 13-18°, днем 23-29°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Западных областях на 16 июля объявили штормовое предупреждение

В Киеве будет сухая жаркая погода, температура ночью 17-19°, днем 32-34°.

В понедельник погода существенно изменится. Грозовые дожди, местами град и шквалы 15-24 м/с, ночью в западных, днем в северных и большинстве центральных областей местами сильные ливни. Температура ночью 18-24°, днем 27-33°, в западных областях ночью 11-16°, днем 20- 25°. Лишь в южной, восточной части и Днепропетровской области еще сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 21-27 °, днем 35-39°.

В Киеве грозовые дожди, днем в отдельных районах сильные ливни, град. Температура ночью 21-23°, днем 28-30°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с.

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