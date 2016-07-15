В Западных областях на 16 июля объявили штормовое предупреждение

16:00, 15 июля 2016
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В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

УНИАН
В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"16 июля в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье ночью местами сильные ливни", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 16 и в течение 17-18 июля ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий: на реках бассейнов Днестра, Прута, Сяна и Серета; на реках Закарпатья.

Возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков.

Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине ожидается сильная жара - на востоке до +40°. В западных областях будет прохладно и с дождями.

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