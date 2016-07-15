В Западных областях на 16 июля объявили штормовое предупреждение
В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Проливной дождь в Варшаве затопил станции метро
"16 июля в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье ночью местами сильные ливни", - говорится в сообщении.
Кроме того, вечером 16 и в течение 17-18 июля ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий: на реках бассейнов Днестра, Прута, Сяна и Серета; на реках Закарпатья.
Возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков.
Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине ожидается сильная жара - на востоке до +40°. В западных областях будет прохладно и с дождями.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +15°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+29°... +15°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+31°... +16°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +15°
-
Черкассы+28°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 66 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей