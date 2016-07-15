В Японии из-за наводнений эвакуируют местное население

В среду и четверг в Японии прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения.

Reuters

Из-за наводнений местные власти решили эвакуировать 65 тыс. человек, передает Al Jazeera.

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В городе Миядзаки на острове Кюсю за четверг выпало 75 мм осадков, в Хиросиме - 99 мм.

На острове Цусима за 48 часов выпало более 300 мм осадков. По словам местных синоптиков, такой сильный дождь здесь бывает реже, чем раз в 50 лет.

По прогнозам метеорологов, погодные условия в Японии должны нормализоваться в понедельник.

Напомним, в Китае из-за тайфуна "Непартак" погибли 69 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.