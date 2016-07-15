Во Львовской области мужчина погиб от поражения молнией

Во Львовской области 48-летний мужчина погиб от поражения молнией.

Во Львовской области 48-летний мужчина погиб от поражения молнией / УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 июля около 19:30 в селе Немилов Радеховского района в поле молнией был смертельно поражен 48-летний местный житель.

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Напомним, во Львовской области в результате непогоды обесточены 23 населенных пункта в трех районах.

Аварийно-восстановительные работы начались с наступлением светлого времени суток 15 июля.