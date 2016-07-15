Водителей на украинских дорогах ожидает очень жаркая погода, в западных областях пройдут дожди

На дорогах Украины температура поднимется до +40°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

На дорогах Украины до +40° / georgiysidun.blogspot.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +35°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +31°...+36°. В воскресенье на одесском осадков не ожидается, до +36°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +22°... +32°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +31°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +21°...+35°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +23°...+35°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать солнечная погода, температура +31°...+36°. В воскресенье без осадков, до +36°.

На Мариупольском направлении осадков не ожидается, температура +32°...+37°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье ясно, температура поднимется до +40°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге до +23°… +32°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидаются дожди, температура до 35 градусов тепла.

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