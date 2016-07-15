Водителей на украинских дорогах ожидает очень жаркая погода, в западных областях пройдут дожди
На дорогах Украины температура поднимется до +40°. В западных областях пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +35°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +31°...+36°. В воскресенье на одесском осадков не ожидается, до +36°.
На выходных украинцев ожидает экстремальная жара: на востоке до +40° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +22°... +32°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +31°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +21°...+35°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +23°...+35°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать солнечная погода, температура +31°...+36°. В воскресенье без осадков, до +36°.
На Мариупольском направлении осадков не ожидается, температура +32°...+37°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье ясно, температура поднимется до +40°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге до +23°… +32°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидаются дожди, температура до 35 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°