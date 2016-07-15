На выходных украинцев ожидает экстремальная жара: на востоке до +40° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается сильная жара - на востоке до +40°. В западных областях будет прохладно и с дождями.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +31°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +22°...+35°.
Сегодня в Украине до +37°, осадков не ожидается (карта)
Во Львове завтра дождь, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также ожидаются осадки, +14°...+23°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +16°, днем +25°. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, возможна гроза.
В Виннице без осадков, температура воздуха в субботу +19°...+30°. В воскресенье до +33°.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+34°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +15°...+22°, без осадков.
В Днепре завтра солнечно. Температура ночью +22°, днем +37°. В воскресенье также без осадков, температура воздуха +23°...+38°.
В Симферополе завтра без осадков, +21°...+35°. В воскресенье +22°...+37°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +23°, днем +36°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +39°.
В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +38°. В воскресенье температура до +39°.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +22°, днем +38°. В воскресенье +24°...+40°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +17°. В воскресенье гроза, ночью +12°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу ливень, температура +21°. В воскресенье синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура днем +21°.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +22°, в вокресенье гроза, температура воздуха +14° …+20°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +30°.
Спасатели предупреждают украинцев о высокой пожарной опасности до конца недели
В Бердянске в субботу будет солнечно, температура до +31°. В воскресенье также без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°