На выходных украинцев ожидает экстремальная жара: на востоке до +40° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается сильная жара - на востоке до +40°. В западных областях будет прохладно и с дождями.

В Украине до +40° / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +31°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +22°...+35°.

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Во Львове завтра дождь, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также ожидаются осадки, +14°...+23°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +16°, днем +25°. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, возможна гроза.

В Виннице без осадков, температура воздуха в субботу +19°...+30°. В воскресенье до +33°.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+34°.

Погода на 16 июля / УНИАН

Погода на 17 июля / УНИАН

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +15°...+22°, без осадков.

В Днепре завтра солнечно. Температура ночью +22°, днем +37°. В воскресенье также без осадков, температура воздуха +23°...+38°.

В Симферополе завтра без осадков, +21°...+35°. В воскресенье +22°...+37°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +23°, днем +36°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +39°.

В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +38°. В воскресенье температура до +39°.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +22°, днем +38°. В воскресенье +24°...+40°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +17°. В воскресенье гроза, ночью +12°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу ливень, температура +21°. В воскресенье синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура днем +21°.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +22°, в вокресенье гроза, температура воздуха +14° …+20°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +30°.

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В Бердянске в субботу будет солнечно, температура до +31°. В воскресенье также без осадков, температура до +31°.

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