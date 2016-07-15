Во Львовской области в результате непогоды обесточены 23 населенных пункта в трех районах области.

Во Львовской области в результате непогоды обесточены 23 населенных пункта / Югополис

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, прохождение атмосферного фронта в ночь на 15 июля с дождем, порывами ветра и грозами, привело к повреждению линий электропередач и полному обесточиванию 23 населенных пунктов в Каменка-Бугском (18 населенных пунктов), Бусском (3 населенных пункта) и Самборском (2 населенных пункта) районах области.

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Также сильными порывами ветра в селе Батятичи Каменка-Бугского района на новостройке школы сорвало крышу из жести на площади 40 кв. м.

Аварийно-восстановительные работы начались с наступлением светлого времени суток 15 июля.

Напомним, в западных областях на сегодня объявили штормовое предупреждение.

"15 июля в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные дожди", - говорится в сообщении ГСЧС.