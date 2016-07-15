Из-за тайфуна "Непартак" в Китае погибли 69 человек
В стране из-за супертайфуна "Непартак" спасатели эвакуировали более 15 тыс. человек.
В провинции Фуцзянь в результате стихии погибли 69 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести, передает hindustantimes.com.
С начала года в результате наводнений в Китае погибли 237 человек
Тайфун нанес стране экономический ущерб в размере 1,5 млрд долларов. Уничтожено 19,5 га посевов, 233 завода остановили производство.
В то же время в Тайване "Непартак" привел к гибели 3 человек, 300 получили травмы.
Напомним, в китайской провинции Хубэй взорвали дамбу для того, чтобы понизить уровень воды в озерах, который поднялся после продолжительных ливней.
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