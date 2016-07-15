Из-за тайфуна "Непартак" в Китае погибли 69 человек

10:30, 15 июля 2016
625
0

В стране из-за супертайфуна "Непартак" спасатели эвакуировали более 15 тыс. человек.

Reuters
Reuters

В провинции Фуцзянь в результате стихии погибли 69 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести, передает hindustantimes.com.

С начала года в результате наводнений в Китае погибли 237 человек

Тайфун нанес стране экономический ущерб в размере 1,5 млрд долларов. Уничтожено 19,5 га посевов, 233 завода остановили производство.

В то же время в Тайване "Непартак" привел к гибели 3 человек, 300 получили травмы.

Напомним, в китайской провинции Хубэй взорвали дамбу для того, чтобы понизить уровень воды в озерах, который поднялся после продолжительных ливней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°
В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов
В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото) В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
66 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей